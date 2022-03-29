Başkentli muhtarlara elektromanyetik kirlilikle mücadele eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığını önceleyen projeleri başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın “önce insan sağlığı” hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Başkentli muhtarlara bilgisayar eğitimi desteği veren ve farklı ilçelerde muhtarlarla buluşma toplantılarına imza atan Büyükşehir Belediyesi şimdi de elektromanyetik kirlilikle mücadele konusunda muhtarları bilinçlendirmek amacıyla eğitim programı düzenledi. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma, Uygulama ve Araştırma Merkezi-GİRKUM iş birliğiyle başlattığı “Çevrenizdeki Elektromanyetik Kirliliğin Farkında Mısınız?” adlı eğitimle başkentli muhtarları alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirdi. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programına; ABB Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yılmaz ile çok sayıda başkentli muhtar katıldı.

“Halk sağlığını tehdit eden unsurların karşısındayız”

Modern çağın teknolojik yeniliklerinin takip edilmesi kadar bunların yaydığı elektromanyetik kirlilikle mücadelenin de önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, “Teknoloji ile hepimiz bir takım radyasyonla, radyoaktif dalgalarla karşı karşıya kalıyoruz. Teknolojiden de uzak yaşanmıyor. Tabii bu durumun çevremize ve sağlığımıza da bir takım olumsuz etkileri var. Değerli hocalarımız bize bu zararlı etkileri en aza indirmemiz için güzel ve faydalı bilgiler verdi, teşekkür ediyorum” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak halk sağlığını tehdit eden tüm unsurlarla mücadele etmekte kararlı olduklarını ifade eden Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yılmaz da “Muhtarlık İşleri Dairesi olarak Gazi Üniversitesi ile iş birliği yaptık. Vatandaşa ulaşabilmek adına ilk etapta muhtarlarımıza eğitim vermeyi planladık. Değerli hocalarımızla birlikte muhtarlarımıza iyonlaştırıcı olmayan elektromanyetik alanlarla ilgili bir sunum hazırladık” ifadelerini kullandı.