Başkentli öğrenciler güne sıcak çorba ile başlıyor

Öğrencilerin güne sağlıklı besinlerle başlaması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından başlatılan uygulama kapsamında BelPa Mutfağı'nda hazırlanan sıcak çorba, hafta içi her gün Hacettepe Beytepe, Gazi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğrencilere ikram ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrenci dostu uygulamalarına ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın öğrencilerin güne sağlıklı besinlerle başlaması için daha önce başlattığı ancak pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesiyle ara verilen uygulama yüz yüze eğitim kararı alınmasıyla birlikte yeniden başladı.

Ankara soğunda güne zinde başlatan ikram

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk kez Hacettepe Beytepe, Gazi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde ücretsiz sıcak çorba ikramı ile öğrencilerin güne zinde başlamasını amaçlıyor.

Hafta içi her gün saat 07.00'dan itibaren 3 üniversitede günlük 3 bin bardak ücretsiz çorba dağıtan Büyükşehir Belediyesinin bu uygulamasına öğrenciler de yoğun ilgi gösteriyor. Öğrencilerin kahvaltı hazırlamakla vakit kaybetmemesi, derse geç kalmaması ve özellikle kış aylarında güne sağlıklı sıcak çorba içerek başlaması için mobil çorba araçlarla ücretsiz çorba ikramında bulunan Büyükşehir Belediyesi, BelPa Mutfağı'nda özenle pişirilen sıcak çorbayı sabahın erken saatlerinde üniversite kampüslerine ulaştırıyor.

Birçok noktada sıcak çorba ikramı devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi Başkentlilere şehrin farklı noktaları ile hastanelerde sıcak çorba ikramına devam ediyor.

Başkent'teki 3 üniversite kampüsünün yanı sıra Siteler Karacakaya Caddesi, Siteler ASKİ ile Hacettepe, Ankara, GATA, Zekai Tahir Burak ve Şehir Hastaneleri'nde hasta yakınları, sağlık çalışanları ve bölge esnafına sıcak çorba ikramında bulunuluyor.