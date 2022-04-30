Başkentli üreticilere şimdi de sıvı gübre desteği

ABB mazot, tohum ve fide desteğinin ardından şimdi de yerli üreticilerin tarım arazilerinden daha fazla verim almasını sağlamak için sıvı gübre desteği sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarımında verim ve kaliteyi artırmak, yerli üreticiye ekonomik yönden katkı sağlamak amacıyla kırsal kalkınma desteklerini çeşitlendirerek sürdürüyor. ABB, Başkentli üreticilere mazot, nohut ve sebze fidesi desteğinden sonra şimdi de yüzde 50'si hibe yüzde 50'si çiftçi katkı paylı sıvı gübre desteği vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPLAS AŞ tarafından üretilen sıvı gübrelerin dağıtımına ilk etapta Polatlı ilçesinden başlanırken, 25 ilçenin tamamında arpa ve buğday eken 4 bin 25 çiftçiye sıvı gübre desteği sağlanacak.

Hedef: Topraktan yüksek verim elde etmek

BelPLAS AŞ'nin bu yıl ürettiği 1 milyon 200 bin litrelik NPK'li (azot, fosfor ve potasyum elementli) sıvı organomineral ve mikrobiyal gübreden gelen talepler doğrultusunda 387 bin 480 litresi Başkentli çiftçilere dağıtılacak.

Kimyasal gübrelerin topraklara zarar vermesinden dolayı harekete geçen BelPLAS ekipleri, kimyasal gübrelerin zararlarını ortadan kaldırmak ve artan maliyetler karşısında zorlanan çiftçilere maddi katkıda bulunmak amacıyla doğa dostu sıvı gübre üretti. BelPLAS Laboratuvarlarında üretilen ve organik maddeler içeren besin değeri yüksek sıvı gübreler sayesinde yerli üreticiler hem daha fazla hasat sağlayacak hem de ekonomik açıdan rahatlayacak. Mevsimsel olarak öncelikle arpa ve buğday eken çiftçilere sıvı gübre dağıtmaya başladıklarını daha sonra da sebze yetiştiren üreticilere bu desteği sağlayacaklarını belirten BelPLAS AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Hazman, şu bilgileri verdi:

“Geçen sene de organik gübre dağıtımı olmuştu ama bu sene Büyükşehir olarak bunu bir adım daha ileri götürdük. Mikrobiyal gübre dediğimiz organomineral gübre dediğimiz toprağı düzenleyen hasatı artıran, toprağa iyi gelen, köylülerin özellikle çevreci ve biyolojik tarıma yönelmesini sağlayacak gübreler ürettik ve bunları dağıtıyoruz. Hayırlı hasatlar diliyoruz.”

ABB tarafından üretilen sıvı gübreye yerli üreticilerden yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesinden buğday ve arpa tohumu desteği alan çiftçiler, ekilen tahılların kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde kullanmak amacıyla Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı ekipleri tarafından dağıtımı gerçekleştirilen sıvı gübreye yoğun ilgi gösteriyor. Piyasa fiyatlarına göre hem kaliteli hem de uygun fiyatlı gübre desteğinden yararlanan Polatlılı çiftçi Bekir Özcan, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu sene hiç ekim yapmayı düşünmüyordum. Çünkü ne gübre ne de tohum alabilecek durumum vardı. Tohumumu da aldım gübremi de aldım, bu sayede ekiyorum harika bir şey.”

Çiftçi İdris Öztürk ise şu ifadelere yer verdi:

“Gerçekten çok güzel bu destekler, çiftçiye yardım amaçlı yapılıyor ve gerçekten de memnunuz. Çiftçinin durumu çok zor, alım gücü yok, gübre atamıyoruz. 30 senelik çiftçiyim daha önce bu tarz destekler yoktu.”