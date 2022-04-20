Başkentliler 23 Nisan'da konserler ve etkinliklerle buluşuyor

Başkentliler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konserler ve etkinliklerde buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

23 Nisan Cumartesi günü 12.00-16.00 saatleri arasında Gençlik Parkı'nda düzenlenecek ve tüm çocuklara açık olacak şenlikte; yüz boyama, masal kahramanları, maskot ve palyaçolar, festival bandosu, capoeira, kukla, ilizyon, balon katlama ve bubble show gibi çok sayıda gösteri yer alacak. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda saat 16.00'da Murat Boz konseri ile devam edecek kutlamalar, 24 Nisan Pazar günü de Altınpark'ta Gripin konseri ile sona erecek.

Bine yakın fidan toprakla buluşturulacak

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının ev sahipliğinde ve Patoloji Derneği iş birliğiyle Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli çocuklar, 22 Nisan Cuma günü saat 14.00'te Şule Çet Parkı yanındaki alanda ağaç dikme etkinliğine katılacak. Yeşilin Başkenti projesine destek veren çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bine yakın fidanı toprakla buluşturacak. Kuşcağız Çocuk Gündüz Bakımevinde Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 22 Nisan'da saat 10.00'da, ABB Çocuk Meclisi'nde ise 24 Nisan Pazar günü saat 11.00'de çocuklara özel kutlama programı düzenlenecek.