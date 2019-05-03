Başkentliler 9 noktada kurulacak çadırlarda iftarlarını açacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularının en yoğun hissedildiği mübarek Ramazan ayı boyunca 9 ayrı noktada kurulacak iftar çadırlarında her gün 12 bin kişinin orucunu birlikte açacağını kaydetti. İftar çadırlarının geçmişte olduğu gibi bu yıl da en çok ihtiyaç duyulan noktalarda hizmet vereceğinin altını çizen Başkan Yavaş, Siteler, Sincan, Yenimahalle, Temelli, Altındağ (2 noktada) ve Mamak'ta (3 noktada) iftar çadırı kurulacağını açıkladı.

Çeşitli nedenlerle oruçlarını evlerinde açamayan vatandaşlar, EGO Yemekhanesi'nde hijyenik koşullarda pişirilen iftar yemeği ile iftarını açacak. Ramazan ayının ilk günü olan 6 Mayıs Pazartesi ile son günü olan 3 Haziran Pazartesi gününe kadar açık kalacak olan iftar çadırlarının kurulacağı alanlar şöyle:

"Siteler: Seğmenler Kent Meydanı - Ulubey Mahallesi, Selçuk Caddesi, Siteler İtfaiyesi karşısı

Sincan: Atatürk Mahallesi, Vatan Caddesi ile Peçenek Caddesinin kesiştiği nokta (Alnıaçıklar Market yanı)

Mamak: Akdere (Şehit Ayhan Babadağ Caddesi, Oğuzkaan İlköğretim Okulu önü)

Mamak: Kusunlar TOKİ Konutları - Zirvekent

Mamak: Hüseyingazi Ekin Mahallesi, Bostancık Caddesi, Rauf Denktaş Parkı içi

Altındağ: Karacaören TOKİ (Karacaören TOKİ Blokları-AVM Parkı)

Altındağ: Hasköy (Solfasol Hacıbayram Veli Caddesi)

Temelli: Hürriyet Mahallesi, Kardelen Sokak (Muhtarlık yanı)

Yenimahalle: Demetevler Pazar Yeri, Demetevler 360 Cadde (Pazar yeri yanı)"