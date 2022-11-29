Başkentliler, ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Ankara Diş Hekimleri Odası “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” çerçevesinde iş birliği yaparak vatandaşları ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendiren farkındalık etkinlikleri düzenledi.

Kızılay Güvenpark'ta yer alan sağlık kabini başta olmak üzere Batıkent ve Koru Metro İstasyonlarında kurulan stantlarda vatandaşlara broşür ve diş macunu dağıtarak bilinçlendirme çalışmaları yaptı.

“Ağız ve diş sağlığının, sağlığın başlangıcı olduğuna inanıyoruz”

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ve Ankara Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Er'in de Kızılay Güvenpark'ta bulunan sağlık kabininde katıldığı farkındalık etkinliğinde ağız ve diş sağlığı konusunda doğru ya da yanlış bilinen bilgiler de detaylı şekilde anlatıldı.

Ağız ve diş sağlığı bilincini daha da yaygınlaştırmak istediklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak Ankara'da her can değerlidir. O canların sağlığı daha değerlidir. Biz ağız ve diş sağlığının, sağlığın başlangıcı olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.