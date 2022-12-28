Başkentliler Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yılını coşkuyla kutladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümünü konserden sergiye, atletizm koşusundan seğmenler gösterisine kadar çeşitli etkinliklerle kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla kentin birçok noktasında özel kutlama programları hazırladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve il protokolü, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Gün boyu süren etkinliklerde Yavaş, daha sonra Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen “Kızılca Günden Sonsuza” lirik anlatısı ve Buray konserine katıldı. Burada Ankara Kent Orkestrası'nın müzik dinletisiyle başlayan program, “Kızılca Günden Sonsuza” lirik anlatısı ile devam etti. Gece Kütahya Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yarenleri Derneği, Afyon Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği yarenleri, Çankırı Ahi Yaran Derneği yarenleri ve Ankara Kulübü Derneği seğmenlerinin gösterileri ile renklendi.

“Adeta Gazi Paşa'yı hep birlikte karşıladık” diyerek konuşmasına başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Biliyorsunuz o buradan hiç gitmedi. İşte Ankara budur. Ankara istiklalin kentidir. Ankara istikbalin kentidir. Ankara hürriyet sevdasının kentidir. Cumhuriyetin başkenti Ankara, ilk adım ve son kaledir. 103 yıl önce Ankara'da yanan bu meşale bizlere de büyük sorumluluklar yüklüyor. Kimseyi ayırt etmeden, ortak akıl ile şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir anlayışla çok çalışacağız, üreteceğiz, başaracağız. Ankara'yı kültürüyle, sanatıyla, tarihiyle, kırsal kalkınmasıyla, turizmiyle, sanayisiyle ikinci yüzyıla birlikte hazırlayacağız” dedi. Başkan Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Kimse köşesine çekilmesin. Gözünüzdeki umut, yüzünüzdeki gülümseme hiç bitmesin Bu ülke, ‘bitti' denilen yerden başlayanların ülkesi. Bu ülke, anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğanların ülkesi. Bu ülke geleceğimiz olan çocukların, mutlu gençlerin, güçlü kadınların, umut dolu yarınların ülkesi. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yılını kutluyorum. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Onlara olan borcumuzu belki ödeyemeyiz ama en azından layık olabilmek için gece gündüz çalışacağımıza söz veriyorum.”

Kutlamalar Dikmen Keklipınarı'nda başladı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinde ilk karşılandığı nokta olan Dikmen Keklikpınarı'nda başlayan törenlere Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sercan Çığgın, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özarslan, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sercan Çığgın, şunları söyledi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Dikmen Keklikpınarı'nda bu bağımsızlık mücadelesinin meşalesini yaktığı günde bir aradayız. Bundan tam 103 yıl önce büyük Atatürk çok büyük ve yorucu bir yolculuğun ardından temsil heyeti ile birlikte Ankara'ya geldi. Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelişi sürecinde yakılan sinsin ateşi etrafında toplanan binlerce kalabalık, seğmenler, gençler, çocuklar, kadınlar kurtuluşu önceden müjdeliyordu. Çünkü onlar daha o günden inanmışlar ve bu güçlü iradeyi göstermişlerdi. Vatan, bağımsızlık, ulusun egemenliği Ankara'da yürütüldü. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık meşalesini ilelebet sonuna kadar taşıyacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu iradeyi, omuzlarımıza yüklediği o sorumluğu ve beraberinde Ankaralılara olan inancımızla birlikte daima taşıyacağız.”

Konuşmalar sonrasında Ankara Kulübü seğmenlerinin hazırladığı gösteriler Başkentlilerin büyük beğenisini kazandı.

Büyük Atatürk Koşusu'nun 87'ncisi düzenlendi

Her yıl 27 Aralık'ta Dikmen'den Ankara Garı'na düzenlenen “Büyük Atatürk Koşusu”nun 87'ncisi düzenlendi. Genç yaşlı fark etmeksizin Türkiye'nin her yerinden yaklaşık 3 bin sporcunun katıldığı koşuyla ilgili olarak konuşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümünde yapılan bu koşuda yer almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Başkentli çocuklar futbola doydu

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber “27 Aralık Atatürk Kupası” adlı futbol turnuvası düzenledi. Sincan Fatih Aile Yaşam Merkezi kapalı futbol sahasında 17 ilkokul ve 255 öğrencinin katıldığı turnuvada Başkentli çocuklar futbola doydu. Turnuva finalinde Adnan Merkez İlkokulu ile karşılaşan Gazi Osman Paşa İlkokulu, müsabakadan 3-0 galip ayrılarak turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

AŞTİ yolcuları Atatürk sergisiyle karşıladı

AŞTİ'de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarından oluşan sergi düzenlenirken, ABB Kent Orkestrası da birbirinden güzel şarkı ve marşlarla 27 Aralık duygusunu Başkentlilere yaşattı. Ankara cadde ve bulvarlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketleri ve genel müdürlükleri kırmızı beyaz Türk bayrakları ve Atatürk'ün fotoğraflarıyla donatıldı. EGO Genel Müdürlüğü tarafından metro istasyonlarında marşlar çalınırken, 27 Aralık tarihinin öneminin anlatıldığı anonslar yapıldı. 50. Yıl Parkı 27 Aralık 1919 tarihini temsilen yakılan sinsin ateşine ev sahipliği yaparken, Ankara Kalesi de 27 Aralık'a özel olarak ışıklandırıldı.

Buray Başkentlileri şarkılarıyla coşturdu

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler, Türk pop müziğinin sevilen sesi Buray'ın konseri ile taçlandı. Saatler öncesinden salona gelen vatandaşlara şarkılarıyla ve sahne performansıyla görsel bir şölen sunan Buray, “Biz Ankara'yı çok özledik. Yani bayağı bir uzun zaman oldu gelmeyeli. O yüzden güzel bir heyecanımız var. Bugün de Ankara için çok önemli bir gün. Tam 103 yıl önce Atatürk, milli mücadelemiz için buraya geldi ve Türkiye'nin kaderi neredeyse değişti. Çok önemli bir gün. Ayrı bir heyecan, ayrı bir coşku bekliyorum bugün insanlarımızdan. Güzel bir repertuar da hazırladık. Güzel türkülerimiz var. Hem eğleneceğiz hem Atamızı da saygıyla anıyoruz. Bugün çok özel bir gün” diye konuştu.