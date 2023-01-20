Başkentliler hem yağmur hem de kar duasına çıktı

Türkiye genelinde kış mevsiminin ortalarına gelinmesine rağmen yağışın ortalamanın çok altına inmesi nedeniyle Ankara'nın Çubuk ilçesinde vatandaşlar cuma namazı sonrası meydanda imam eşliğinde yağmur ve kar duasına çıktı. Dua sonrasında kurban edilen 5 küçükbaş ve 3 büyükbaşın etleri vatandaşa ikram edildi.

"Belki Türkiye'de ilk defa kar duası yapacağız"

Türkiye'de ilk defa kar duasına çıkıldığını aktaran Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Fuat Duyan, “Gördüğünüz gibi yaz mevsimi yaşıyoruz. Belki Türkiye'de ilk defa kar duası yapacağız. Teşebbüste bulunmak için yola çıktık. Çubuk'taki tüm STK'lar, muhtaralar, belediye ve kaymakamlığın desteği ile 4 gün içerisinde 5 küçükbaş, 3 tane büyükbaş kurban kestik. Burası konuşma yeri değil yağmur duası için buradayız” ifadelerine yer verdi.