Başkentliler kış meyvesi olarak mandalinayı tercih etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında Başkentliler en çok mandalina ve domates tüketti.

Son 4 ayda en çok satılan meyve 24 bin ton ile mandalina, 21 bin tonu aşan oranla da domates oldu.

Başkentliler kış aylarında özellikle de pandemi sürecinde en çok C vitamini deposu meyve ve sebzelere yöneldi.

İlk 3 sırada mandalina portakal ve muz var

Son dört ayda meyve kategorisinde vatandaşların birinci tercihi 24 bin 877 ton ile mandalina olurken, mandalinayı 21 bin 953 ton ile portakal izledi.

Kış meyvelerinin başında gelen muz 12 bin 823 ton ise üçüncü sırada yer alırken, Başkentliler 10 bin ton da elma tüketti.

Domateste de tüketim 21 bin tonu geçti

Ankaralıların aynı tarih aralığında en çok tercih ettiği ürünlerin başında 21 bin 409 ton ile domates geldi.

Domatesi 16 bin ton ile patates, 11 bin ton ile de limon izlerken Toptancı Hali verilere göre havuç da 10 bin tonun üzerinde tüketildi.

Ankara Zabıtası, Toptancı Hali'nde fiyat, etiket ve hijyen denetimlerini sürdürürken, toplum sağlığı açısından Belplas ekipleri de dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.