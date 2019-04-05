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Başkentliler Mart ayında 70 bin ton sebze ve meyve tüketti

Başkentliler Mart ayında toplam 70 bin ton sebze ve meyve tüketti.

Kış mevsiminin vazgeçilmezi ve C vitamini deposu portakal, Mart ayında Başkent'te en çok tercih edilen meyve oldu.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre en çok tüketilen meyve sıralamasında birinciliği 8 bin ton 413 kilogram ile portakal aldı. Ankara'da en çok tüketilen sebzelerin başında ise yaklaşık 6 bin ton ile domates geldi. Sofraların vazgeçilmezi domatesten sonra Başkentlilerin en çok tükettiği sebze yaklaşık 4 bin ton 735 kilogram ile patates olurken, patatesi yaklaşık 3 bin ton ile havuç izledi. Salatalık en çok tüketilen dördüncü sebze olurken, Başkentliler Mart ayında yeşillikleri de sofralarından eksik etmedi. Mart ayında en çok şu yeşillikler tüketildi:


Kıvırcık: 3 milyon 743 bin adet


Maydanoz: 3 milyon 184 bin bağ


Roka: 1 milyon 441 bin bağ


Tere: 1 milyon 252 bin bağ


Dereotu: 1 milyon 166 bin bağ


Iceberg: 1 milyon 105 bin adet


Nane: 596 bin bağ


Yeşil soğan: 493 bin 442 kilogram


Semizotu: 453 bin 638 kilogram


Kuzukulağı: 350 bin 749 kilogram


Marul: 268 bin 663 adet



Kış mevsiminin birincisi portakal


Kış mevsiminde Ankara'da en çok tüketilen meyve portakal olurken, portakaldan sonra elma, muz, mandalina ve armut da Başkentliler tarafından en çok tüketilen meyveler arasında yer aldı. Yaklaşık 5 bin ton ile elma en çok tüketilen meyveler arasında ikinciyken, onu yaklaşık 2 bin ton ile muz ve yaklaşık bin ton 500 kilogram ile mandalina izledi. İlkbaharın gelişiyle birlikte çileğe rağbet artarken, çağla da tezgahlardaki yerini almaya başladı. Başkentliler Mart ayında yaklaşık 47 ton çağla tüketti.

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