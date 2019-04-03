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Başkentliler “öğle arası dinletileri” ile müziğe doyuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, her hafta perşembe günleri düzenlediği öğle arası ücretsiz müzik dinletileriyle Başkentlilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.


Kent Orkestrası, bütün bir yıla yayılan konser programlarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışanların yoğun ilgi gösterdiği “öğle arası dinletileri” ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta perşembe günleri 12.25-13.10 saatleri arasında Başkentli sanatseverleri bir araya getiren Şef Kemal Günüç yönetimindeki Kent Orkestrası, konserleriyle dinleyenleri günlük hayatın koşturmacasından uzaklaştırırken, farklı kültürlerle de tanıştırıyor. Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda herkese açık olan öğle arası dinletileri ile tangodan türküye, etnik cazdan klasik müziğe, operaya kadar müzik ziyafeti sunan Kent Orkestrası, Temmuz ayına kadar Başkentli sanatseverlerle buluşmayı sürdürecek.

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