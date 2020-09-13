Başkentlilerden 'Halk Çerez'e yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın ürettiği yüzde yüz doğal “Halk Çerez” Başkentli vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın ürettiği “Halk Çerez”lere Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor. Ekmek israfının önüne geçmek amacıyla üretim fazlası, fırında pişerken şekli bozulan veya az pişmiş ekmekler, ekstrüzyon yöntemi kullanarak atıştırmalık çerez haline getiriliyor. Peynirli, dolgulu kakaolu, dolgulu sade, acı biber çeşnili, tam buğday unlu, yer fıstığı çeşnili ve glutensiz olmak üzere toplam 6 çeşit çerez, Başkentliler tarafından büyük beğeniyle tüketiliyor.

Herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan sağlıklı, birinci sınıf kalitede tamamen doğal bir şekilde çerez üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, atıştırmalıklar hakkında şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı doğrultusunda çerezimizin içeriğini geliştirdik. Beş sene önce Hacettepe Üniversitesi'yle başlayan Sağlıklı Gıda Üretimi Programı çerçevesinde Halk Çerez'leri geliştirdik. Ankara halkına özellikle de gençlerin hizmetine sunduk. Şekli bozuk ekmekleri tekrar öğütüyoruz, onlara hafif yağ ve tuz katarak altı çeşit çerez üretiyoruz. Herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan, tamamen doğal koşullarda üretilerek ve sadece fırında ısıtarak doğal atıştırmalık haline getiriliyor. İnsanların sağlıklı beslenmesine katkı sağlayan bir yapıya sahip olduğu için vatandaşların Halk Çerez'i tercih etmesini tavsiye ediyoruz. Halk Çerez, günde 30 bin civarında üretiliyor. Başkentlilerden gelen talebe göre de sayıyı artırabilir ve çeşitleri çoğaltabiliriz.”