Başkentlilerden yeni otobüslere ilk günden tam not

Ulaşımda konforu ve güvenliği sağlamayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent'te kazandırılan ve teslimatı alınan 85 yeni EGO otobüsü ilk seferine başladı. ‘Ankara'ya Merhaba' diyerek yola çıkan ileri teknolojiye sahip otobüslere Başkentliler tam not verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllardır sabırsızlıkla beklenen yeni otobüsleri Başkent'e kazandırdı.

İlk teslimatın ardından 85 yeni EGO otobüsü ‘Ankara'ya Merhaba' diyerek seferlerine başlarken, Başkentlilerden de tam not aldı.

Başkent yolları kırmızı beyaza büründü

Konforlu ve güvenli bir toplum ulaşım hedefi için araç filosunu yenileyen EGO Genel Müdürlüğü, alımı yapılan 377 otobüsün 19'unu daha önce teslim alırken, 85 yeni otobüsü daha filosuna ekledi.

EGO 3. Bölge Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen lansman törenin ardından sefere çıkan, ileri teknolojiye sahip, Hitit Güneşi amblemli ve kırmızı-beyaz körüklü otobüslere ilk kez binen Başkentliler otobüs bekleme sürelerinin azaldığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı sonunda 355'i yeni otobüs ve 22'si dönüştürülmüş elektrikli otobüs olmak üzere 377 yeni otobüsü Ankaralıların hizmetine sunacak.