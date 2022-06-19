Başkentlilere 4 metro hattı müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Çayyolu ve Keçiören Metrosu'nun uzatılması projesi ile ‘M5 Hattı Kızılay-Dikmen Raylı Sistem Hattı Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi” ihalelerinin ilk oturumlarını gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te raylı sistem ağını genişletecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Artan nüfus yoğunluğu ve araç sayısı nedeniyle harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, Çayyolu Metrosu'nun uzatılması projesi çerçevesinde “M2 Hattının Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca Sistem Uzatma Hattı Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri Danışmanlık Hizmet Alım İşi” için ön yeterlilik ihalesine çıktı. Raylı sistemler ağı ile ilgili ayrıca Keçiören Metrosu'nun uzatılmasını içeren “M4 Hattının Şehitler-Forum Raylı Sistem Uzatma Hattı Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri Danışmanlık Hizmet Alım İşi” ile “M5 Hattı Kızılay-Dikmen Raylı Sistem Hattı Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri Danışmanlık Hizmet Alım İşi” için de ihaleye çıkıldı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Başkentlilere bakanlık onayına sunulan Dikimevi-Natoyolu hattı projesinin dışında 3 yeni metro projesine daha başlanacağı müjdesini sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Başkent'te işler Rayı'nda

“Başkent'te işler Rayı'nda” sloganıyla Başkentlileri bilgilendiren Yavaş, “3. yılımızda 4 yeni metro hattı için harekete geçiyoruz. Projesi biten 7,4 kilometrelik Dikimevi-Natoyolu hattı için bakanlık onayının ardından çalışmalara başlayacağız. Yaklaşık 26 kilometrelik 3 yeni hatta ise ön yeterlilik ihalemizi tamamladık, proje çalışmalarımız başlıyor” dedi. Yavaş; ihale süreci, proje detayları ve metro hatlarını içeren haritaları da yaptığı videolu paylaşımla anlattı.

Yaşamkent ve Bağlıca'ya konforlu bir ulaşım sağlanacak

Ankara Kentsel Ulaşım Ana Planında (2015 yılı hedefli) yer alan ve 2014 yılında işletmeye açılan M2 Kızılay-Çayyolu hattının kentin batı aksında yer alan Yaşamkent ve Bağlıca'ya uzatılmasının amaçlandığı proje için ilk adım atıldı. Son yıllarda gelişen ve yoğun bir nüfusa sahip olan Yaşamkent'i raylı sistem hattına dâhil edecek proje sayesinde hem otobüs aktarmaları ve araç trafiği azalacak hem de yolculara daha rahat, konforlu ulaşım ve zamandan tasarruf sağlanacak.

Ön yeterlilik ihalesi canlı yayınlandı

Üç ayrı ihale ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden 8,9 ve 10 Haziran 2022 tarihlerinde canlı olarak yayınlandı. EGO Genel Müdürlüğü dosyaların değerlendirilmesinin ardından ihalenin ikinci oturumunda en fazla 6 firmaya davet mektubu göndererek teknik ve mali dosyalarını isteyecek. Projenin hayata geçirilmesiyle mevcut Koru İstasyonu'ndan sonra Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca kılçık hatlarına hizmet edecek ortak istasyondan sonra hat ikiye ayrılacak. Koru-Bağlıca hattı ayrıca güzergâh üzerinde yer alan üniversite ve Bağlıca bölgesine hizmet edecek ve M2-M3 bağlantısının da ilk aşamasını oluşturacak.

Hat uzunluğu 7,72 kilometre olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2022 tarih ve 203 sayılı kararı üzerine mevcut Çayyolu hattının Koru İstasyonu'ndan sonra toplam uzunluğu 7,72 kilometre olacak. 5 istasyondan oluşan M2 Hattının Koru-Yaşamkent, Koru-Bağlıca Raylı Sistem Uzatma Hatları Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri işi çerçevesinde; fizibilite ve etüt çalışmalarının sonrasında mevcut (M2) raylı sistem hattının devamı olacak şekilde Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca Raylı Sistem Uzatma Hatlarının çalışmaları gerçekleştirilecek.

ABB'den 2 yeni metro projesi daha

EGO Genel Müdürlüğü, Çayyolu Metrosu'nun uzatılması ihalesinden sonra iki yeni raylı sistem projesi için daha ihaleye çıktı. Keçiören Metrosu'nun uzatılması çerçevesinde ilk oturumu düzenlenen “M4 Hattının Şehitler-Forum Raylı Sistem Uzatma Hattı Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşine Ait Teknik Şartname İşi” ihalesine 10 firma teklif verdi. Proje çerçevesinde ‘Ulaşım Ana Planı' öngörülerinde yer alan (Gazino-Forum) Şehitler-Forum hattı, kentin kuzey yönünde işletilen Keçiören hattının son istasyonu olan Şehitlerden başlayarak depo sahasının yer alacağı Forum bölgesine uzatılması şeklinde planlandı. Bu aksta yer alan Sanatoryum Hastanesine, Ufuktepe ve Ovacık bölgelerine hizmet verecek olan hat, mevcut M4 hattının güneyde Dikmen'e uzatılması projesiyle de bir bütün olarak Kuzey-Güney aksında kesintisiz ulaşım sağlanmasını kolaylaştıracak. Proje, 4 istasyon ve 5,5 kilometreden oluşacak. EGO Genel Müdürlüğü, Başkent'te raylı sistem ağını güçlendirmek ve toplu ulaşım araçlarının kullanımını teşvik etmek amacıyla bir diğer raylı sistem projesi için daha ihaleye çıktı. “M5 Hattı Kızılay-Dikmen Raylı Sistem Hattı Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi” çerçevesinde ilk oturumu yapılan ihaleye 9 firma teklif sundu. Mevcut Keçiören Hattı'nın güneyde Dikmen'e uzayan kısmını kapsayan yeni proje 13 kilometre ve 10 istasyondan oluşacak.