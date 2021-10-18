Başkentlilere nostalji rüzgarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Başkent'in simgesi haline gelen ve 2018 yılından bugüne kadar atıl durumda bulunan Gençlik Parkı'ndaki havuzları yenileyerek hem yeniden devreye soktu hem de ciddi oranda su ve enerji tasarrufu sağladı. Havuzlardaki müzikli danslı fıskiye sisteminin bakım, onarım ve yalıtım çalışmalarının mevcut maliyeti yaklaşık 10 milyon TL tutarken, sistem değişikliğine giden Büyükşehir Belediyesi tüm bu çalışmaları yaklaşık 300 bin TL'ye mal etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in tarihi ve kültürel değerleri kadar simge haline dönüşen alanlarına da sahip çıkmayı sürdürüyor.

Küresel kuraklık nedeniyle peyzaj ve yenileme çalışmalarında tasarruf odaklı yönetim anlayışını yaygınlaştıran Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ankara'nın en büyük parklarından biri olan Gençlik Parkı'ndaki havuzları yeniden çalışır hale getirdi.

2018 yılından bugüne kadar arızalı ve atıl durumda olan havuzlarda su ve enerji tasarrufu sağlayan bakım, onarım ve yalıtım çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, havuzları yeniden devreye soktu.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Peyzaj Mimari Sema Tokat, maliyetleri düşüren ve tasarruf sağlayan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Gençlik Parkı'ndaki havuzlarımız 5 etaptan oluşuyor ve yaklaşık 45 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. 2018 yılında arızalanan müzikli danslı sistemin tamir edilmesi, bugünkü kura göre yaklaşık 10 milyon TL gibi bir maliyet tutuyordu. Biz de bu sistemi değiştirmeye karar verdik. 30 metrelik 3'lü fıskiye sistemine geçiş yaptık. Bunu da yaklaşık 300 bin TL'ye mal ettik. Çalışmalarımızın amacı havuzları yeniden devreye sokarken, su tasarrufu sağlamaktı. Havuzlarımız da su yalıtımı yaptık ve büyük oran da su tasarrufu sağladık.”