Başkentlilerin çilesini çektiği sağanak barajları doldurdu: 28,88

Ankara'da 7 Haziran'da başlayan ve iki hafta boyunca devam eden sağanak ve dolu yağışı başkentin barajlarını doldurdu. 26 Mart'ta 17,25'e seviyesinde olan barajların doluluk oranı 28,88'e yükseldi.

Ankara'da 7 Haziran'da etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı, vatandaşları mağdur etmişti. Birçok ev, iş yeri ve otopark sular altında kaldığı sağanak sonrasında çok sayıda insanı maddi zarara uğratmıştı.

Yaklaşık iki hafta boyunca devam eden sağanağın olumsuz etkileri, barajları tam tersi şekilde yansıdı. Buna göre, söz konusu yağışlar ile barajlardaki doluluk oranı yükselmeye başladı. 26 Mart'ta aktif yani kullanılabilir su doluluk oranı yüzde 17,25 olan oran bugün itibarıyla 28,88'e yükseldi.

Ankara'nın 1 milyar 584 milyon metreküplük toplam baraj hacmindeki 457 milyon 558 bin metreküplük yüzde 28,88'lik doluluk oranı, İstanbul'un 868 milyon 68 bin metreküplük toplam baraj hacmi içinde yüzde 52,67'lik bir orana denk geliyor.

Ankara'da bulunan Kurtboğazı ve Eğrekkaya barajlarının doluluk oranı havadan görüntülendi.