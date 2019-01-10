Başkentlilerin sağlıklı ve daha güvenli gıda tüketmesi için denetimler sıklaştırıldı

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesine ait restoran, kafe, çay bahçesi ve büfe hizmeti veren işletmelere düzenli denetimler gerçekleştiriyor. Gıda sektörüne yönelik denetimlerde, halk sağlığını riske atacak unsurlar başta olmak üzere çalışma koşulları ayrıntılı şekilde kontrol ediliyor. Gıda sektöründe hizmet veren işletmelerde özellikle mutfakta kullanılan araç gereçlerden soğutucuların temizliğine, tezgâh ve raflardan aydınlatmaya, temizlikten kılık kıyafete, etiket kontrolünden gıdaların son kullanma tarihine kadar birçok konuda denetim yapılıyor. Denetimlerde ayrıca işletmelerin bulundurması gereken ruhsat ve evraklar da inceleniyor. Başkentlilerden Alo 153 Mavi Masa'ya bildirilen zehirlenme vakaları ve ihbarları ise Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığının Alo 174 numaralı şikâyet hattına yönlendiriyor.

Halk sağlığını tehdit eden işletmeler uyarılıyor

Yapılan denetimlerde çöplerin etrafa bırakılmaması konusunda işletmeleri uyardıklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Tuncay Aydın, “5216 sayılı Belediye Kanunu'nun 7. maddesine istinaden ilgili mevzuatlar doğrultusunda denetimler gerçekleştiriyoruz. Bir iş yerine girdiğimiz zaman önce hijyen koşullarını sağlayıp sağlamadığına bakıyoruz. Çalışanların giysileri dahil ilgili mevzuatlara göre sağlık kontrollerinden geçip geçmediklerini de kontrol ediyoruz. Mutfakta kullanılan kaplardan davlumbaz sistemi ile havalandırmanın çalışıp çalışmadığına kadar birçok noktada incelemeler yapıyoruz. Eksik tespiti durumunda işletme hakkında tutanak tutuyor ve bu eksikliklerin giderilmesi için bir süre veriyoruz. Süre dolduktan sonra tekrar aynı iş yerinde denetim gerçekleştiriyoruz” dedi.