İhlas Haber Ajansı

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Başkent'te 09.05'te hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde saatler 09.05'i gösterdiğinde Ankara'da hayat durdu.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalması ile birlikte otomobillerinden inen vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Görevli polisler de selam durdu. Başkent'te adeta hayat durdu.

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