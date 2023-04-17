İhlas Haber Ajansı

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Başkentte 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir otomobilin park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobilin park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Sincan'ın Pınarbaşı Mahallesi Buhara Caddesi Yaban Gülü Sokak kesişiminde meydana gelen kazada 06 DGH 357 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki araca çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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