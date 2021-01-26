Başkent'te 10 yeni yaya üst geçidi çalışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı içerisinde Başkent'te 10 noktaya yeni yaya üst geçidi yapımı için çalışmalara başladı.

Ankara'da araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmeleri için yaya üst geçitlerinin yapımına hız verdi. Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından kent genelinde yapılması planlanan 10 yeni yaya üst geçidi için harekete geçildi.

Yapılan iş ihalesinde yaklaşık maliyeti 28 milyon 470 bin TL olan 8 firmanın teklif sunduğu belirtildi. 2021 yılında yapılması planlanan 10 yeni yaya üst geçidi için tasarlanana projeler ise Esenboğa Protokol yolu Pursaklar yaya üst geçidi, Dumlupınar Bulvarı yaya üst geçidi, Turan Güneş Bulvarı yaya üst geçidi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı yaya üst geçidi, Batı Bulvarı 2026. Cadde yaya üst geçidi, Ayaş Caddesi yaya üst geçidi, Bağdat Caddesi yaya üst geçidi, Samsun yolu yaya üst geçidi, Konya yolu yaya üst geçidi ve Dumlupınar bulvarı Kentpark yaya üst geçidi olarak belirlendi.