İhlas Haber Ajansı

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Başkentte 105 litreyi aşkın sahte alkol ele geçirildi

Mamak’ta sahte/kaçak alkol ürettiği tespit edilen 1 şahsın ikametlerine yönelik düzenlenen operasyonda 106, 5 litre alkol ele geçirildi.

Mamak'ta sahte/kaçak alkol ürettiği tespit edilen 1 şahsın ikametlerine yönelik düzenlenen operasyonda 106, 5 litre alkol ele geçirildi.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mamak'ta A.B.'nin sahte alkol üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın ikametlerine düzenlenen operasyonda toplam 106,5 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi. A.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

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