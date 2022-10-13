Başkentte 105 litreyi aşkın sahte alkol ele geçirildi

Mamak’ta sahte/kaçak alkol ürettiği tespit edilen 1 şahsın ikametlerine yönelik düzenlenen operasyonda 106, 5 litre alkol ele geçirildi.
Mamak'ta sahte/kaçak alkol ürettiği tespit edilen 1 şahsın ikametlerine yönelik düzenlenen operasyonda 106, 5 litre alkol ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mamak'ta A.B.'nin sahte alkol üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın ikametlerine düzenlenen operasyonda toplam 106,5 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi. A.B. hakkında adli işlem başlatıldı.