Başkentte 15 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 15 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın sonucu 3 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Şentepe Burç Mahallesi Sorgun caddesi üzerinde bulunan 15 katlı bir binanın çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı. Elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Bina sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen bina sakini 3 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.