Başkent'te 152 kök Hint keneviri ele geçirildi

Başkent'te polisin bir apartman dairesine düzenlediği operasyonda 152 kök Hint keneviri ve 34,75 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Merkez Amirliği ve Suç Araştırma Büro ekipleri, Oğuzlar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitkiler yetiştirildiğini tespit etti. Savcılığın arama kararıyla daireye yapılan baskında, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan fan ve led sistemi ile düzenek kurulduğu tespit edildi. Adreste gerçekleştirilen aramalarda saksılarda 152 kök Hint keneviri, satışa hazır 34,75 gram kurutulmuş esrar, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda naylon poşet, hassas terazi, uyuşturucu kıyma aleti ile çeşitli materyaller ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.