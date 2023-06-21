Başkentte 2 araç alt geçitte sular altında kaldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan alt geçitte yoğun yağışın ardından 2 araç sular altında kaldı.

Başkentte öğle saatlerinde başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Mamak'ta bulunan bir alt geçit yoğun yağışın ardından sel suları ile doldu. Otomobillerin geçişi sırasında alt geçitte bulunan 2 otomobil yağmur suları altında kalırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar, araçlarına giren suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

"Aracın içerisine su doldu, araba da çalışmadı"

Aracı sular altında kalan Muharrem Öztürk, Kırıkkale'de çocuğunu üniversiteden alıp gelirken alt geçitte sular altında kaldığını belirterek, “Belediyenin önünden geçtim tam ışıkların önüne geldik önümüzde kamyon vardı bu tarafa doğru sel bastırdı. Buraya gelince burada kaldık, aracın içerisine su doldu. Araba da çalışmadı. Bizde bir şey yok, maddi zarar var” dedi.

Aracı sular atlında kalan diğer vatandaş Hikmet Şenöz ise köprüye girdikten sonra anında sular bastığını ifade ederek, “Arabanın içerisinde kaldık. Eşim, torunlarım ve gelinim vardı. Alışverişten geliyordum, bütün valizlerim de arabanın arkasında hepsi ıslandı. Arabam çalışmıyor. Köprüye girdiğimde arabam yarıya kadar su dolu” diye konuştu.