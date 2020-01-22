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Başkent'te 2 katlı evde yangın çıktı: 4 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında 4 kişi yaralandı.


Olay, saat 04.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacılar Mahallesi 883/9. Sokak'ta meydana geldi. İki katlı evin giriş katındaki kağıt toplayıcısı Suriye uyruklu Salih Ataki'nin yaşadığı evde kağıtların ve tahtaların tutuşmasıyla çıkan yangında Suriyeli Ataki, alevlerin arasında kaldı.


Dumanları fark eden çarşı ve mahalle bekçileri ile polis ekipleri, önce yangının çıktığı dairenin camını kırarak Ataki'yi ardından ise üst katta yaşayan Ali, İlhan ve Türkan Çelik'i dışarıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. Bütün evi saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından söndürdü. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 3 kişiyi ayakta tedavi ederken Suriye uyruklu Ataki'yi, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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