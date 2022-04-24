Başkent'te 23 Nisan coşkusu yaşandı

Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı.

Cadde ve bulvarları Türk bayrakları ve billboardlarla donatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Parkı'nda Başkentli çocuklara özel şenlik düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ev sahipliğinde Şule Çet Parkı yanındaki 7 bin metrekarelik alanda düzenlenen ağaç dikme etkinliğine katılan 70 çocuk, 500 fidanı toprakla buluşturdu. Ahlatlıbel Mahallesi Muhtarı Ebru Ersoy, çocukların bu bayramda doyasıya eğlendiklerini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Kuşcağız, Altındağ ve Elvankent Aile Yaşam Merkezlerinde de çocuklar tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler renkli görüntülere sahne olurken, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ise Gençlik Parkı'nda çocuklar için ücretsiz bir şölen düzenledi. Gençlik Parkı'nda kurulan şölen alanına aileleriyle gelen çocuklar, yüz boyama, masal kahramanları, maskot ve palyaçolar, festival bandosu, kapeora, kukla, illüzyon, balon katlama ve bubble show gibi pek yok ücretsiz gösteriye yoğun ilgi gösterdi.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan'ın katıldığı etkinlikte diş sağlığına farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklara ve ailelerine broşür ve diş temizleme kiti hediye edildi. Uzun bir aradan sonra çocukları bir arada görmekten mutluluk duyduklarını belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, “Bu sene çocuklarımızın 23 Nisan coşkusuna ortak oluyoruz. Bugün ve yarın gün boyunca Gençlik Parkı ve Altınpark'ta konserlerimiz olacak. Kültür Daire Başkanlığı bünyesindeki sanat toplulukları, tiyatro gösterileri, Ankara Kent Orkestrası ve Mehter grubu şehrin muhtelif yerlerinde çocuklarla buluşmaya devam edecek” dedi.

Ulus'ta ‘Flash Mob' gösterisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da Ankara Kulübü Derneği iş birliğiyle Ulus Atatürk Heykeli önünde ‘flash mob' ve seymen gösterisi düzenledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Kent Konseyi (AKK) ile Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği (KOREV), Gençlik Parkı'nda çocuk şenliğine ev sahipliği yaptı. Animasyon, kukla ve illüzyon gösterileriyle birlikte yüz boyama, tiyatro ve müzik dinletilerinin yer aldığı etkinliğe İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da katıldı.

Halk Ekmek'te hamarat minik eller çalıştı

Ankara Halk Ekmek Fabrikası da çocukların el becerilerini geliştirmek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Halk Ekmek Genel Müdürü Tamer Eski'nin de katıldığı etkinlikte kolları sıvayan minikler, hamur açıp ‘cupcake' yapmayı öğrendiler. Yüz boyama ve resim etkinliğinin ardından 23 Nisan pastasını da elleriyle süsleyen minikler keyifli bir gün geçirdi. Ayrıca Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda sanatçı Murat Boz konser verdi.