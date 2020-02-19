Başkent'te 3 bine yakın işletmede unlu gıdalar mercek altına alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak başlatılan ürün bazlı gıda denetimlerinin üçüncü gününde Başkent'te 3 bine yakın unlu gıda üretimi yapan işletme denetlenecek. Denetimlere başkanlık yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, "İncelemelerin olumsuz çıkması durumunda işletmeye 27 bin TL civarında bir idari para cezası verilecek. Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra çalışma sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı başlatılan gıda bazlı denetimlerin üçüncü gününde Başkent'te unlu gıda üretimi yapan iş yerleri denetlendi. Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz'ın başkanlık ettiği denetimlerde, ürünlerin içinde yer alan katkı maddelerinden ekmeklerin gramajına kadar birçok kriter değerlendirilmek üzere çeşitli ürünlerden numuneler alındı. Tarım ve Orman İl Müdürü Korkmaz, ”Ankara'da ekmek ve ekmek çeşitleri, unlu mamuller, pastacılık alanlarında faaliyet gösteren 3 bin civarında işletme 279 gıda kontrol görevlimiz tarafından denetlenmekte, buralardan numuneler alınmakta. İşletmelerin fiziki koşulları, hijyen koşulları incelenmekte. Genel olarak baktığımızda 2019 yılı içinde 7 bin denetim gerçekleştirdik 243 numune alındı unlu mamullerden, bu numunelerden 13 tanesinde olumsuzluk tespit ettik. Bunların ağırlıklı kısmı yani, aldığımız 100 yaş pastadan 10 tanesinde olumsuzluk tespit edildi. Yaş pastada mikrobiyolojik açıdan olumsuzluklar tespit ettik" dedi.

"Geçmiş dönemlerde bu oranlar daha yüksekti"

Son zamanlarda hem işletmelere, hem çalışanlara verilen eğitimlerle olumsuzluklarda önemli oranda azalma olduğunu ifade eden Korkmaz, "Geçmiş dönemlerde bu oranlar daha yüksekti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çeşitli eğitimler verilmekte gıda sektöründeki işletmelere, hem denetim hem rehberlik hizmeti verilmektedir. Gıda kontrol görevlilerimiz denetimi yaptıktan sonra kendi çalışma bölgelerinde bulunan gıda kontrol laboratuvarımıza numuneleri teslim edecekler. Analiz parametresine göre değişmekle birlikte birkaç gün içerisinde çıkacak sonuçlar. Bu işletmede yaptığımız denetimlerde etiket ile ilgili birtakım eksiklikler tespit ettik. Ürünlerde kullanılan ham madde üzerinde bazı ürün guruplarında etiket olmadığını tespit ettik. Kendilerine 15 gün süre vereceğiz. Ekiplerimiz bu işletmede tekrar denetim yapacaklar" diye konuştu.

"27 bin TL civarında bir idari para cezası verilecek"

Alınan pasta ve ekmek ürünlerinde renklendirici, koruyucu, diğer ekmek tebliği kapsamında incelemelerin yapılacağını söyleyen Korkmaz, "İncelemelerin olumsuz çıkması durumunda işletmeye 27 bin TL civarında bir idari para cezası verilecek. Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra çalışma sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, seferberlik öncesi gıda kontrol görevlileri ile bir araya gelerek görevlilere işlerini titizlikle ve dikkatle yapmaları talimatını vermişti. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen denetimlerde 7 bin 4 gıda kontrol görevlisi denetim gerçekleştiriyor. Başkent'de unlu gıda satışı yapan yaklaşık 3 bin iş yeri denetimden geçirilirken, denetimler boyunca toplam 37 bin işletme mercek altına alınacak.