İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.



Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kasaptaki kasadan 150 bin liranın çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonda, zanlılar A.G. (41), A.L.C. (31) ve F.S. (29) bulundukları evde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, yaklaşık 15 bin lira bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. F.S. ile A.L.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekipleri olayla ilgisi bulunduğu belirlenen Ü.G.'nin (32) yakalanması için çalışmalarını sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.