Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Başkentte geçit töreni düzenlendi.

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden, Ulus'ta bulunan eski Meclis'e Kortej Yürüyüşü yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük boy posteri ve Türk bayrağını taşıyan askerlere, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası ve Jandarma Genel Komutanlığından oluşan Karma Bando takımı eşlik etti. Mehteran takımının da bulunduğu yürüyüşte, Kurtuluş Savaşı döneminin askeri üniformalarını temsilen giyen bölük de yer aldı. Kortejde bulunan atlı birlikler ise vatandaşların ilgisini çekti.

Vatandaşlardan coşkulu kutlama

Korteji izlemek için gelen vatandaşlar ‘Vatan sizinle gurur duyuyor', ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Bazı vatandaşlar ise duygulandıklarını belirterek yürüyüşü izledikleri için mutlu olduklarını belirtti. Bir vatandaş ise Fransa'da yaşadığını ve bu yüzden hiçbir zaman resmi yürüyüş izleyemediğini söyleyerek, bu yıl yürüyüş izleyebilmek için Başkentte kaldığını ifade etti.