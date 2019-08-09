İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkentte 5 gecekondu küle döndü

Ankara’da kimliği belirsiz kişilerin yaktığı ateş 5 gecekonduyu küle çevirdi.

Ankara'da kimliği belirsiz kişilerin yaktığı ateş 5 gecekonduyu küle çevirdi.


Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ İlçesinde bulunan gecekondu bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce yakılan ateş büyüdü. Gecekondulara sıçrayan alevler 3'ü metruk 2'si dolu gecekonduyu küle çevirdi. Alevler gecekondulara sıçradığı sırada uyuduğunu söyleyen İsmail Güngör, komşularının kapıyı çalmasıyla dışarı çıkabildiğini söyledi. Komşularının alevleri fark edip Güngör'ü uyandırması olası facia'nın önüne geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası can ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.


Alevler evi sardığı sırada evde uyuyan emekli İsmail Güngör, şunları kaydett:


"Önce ilk gecekondudan başladı. Ondan sonra arkalara kadar geldi. Yangın ilk başladığında uyuyordum beni komşum kapıyı çaldı. Bana 'uyan, hadi dışarı çık' dediler. Hemen dışarı çıktım. Benim evim yandı. Her şeyim yandı. Hiçbir şeyim kalmadı. Görevlilerden yardım talep ediyorum."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.