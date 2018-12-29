Başkent'te 5 metrelik istinat duvarı apartmana devrildi

Başkent'te yaklaşık 5 metre yüksekliğinde ve 20 metre uzunluğundaki istinat duvarı bir apartmanın yan cephesine devrildi. Apartmandaki dairelerde hasar oluşurken, bazı apartman sakinleri, eşyalarını toplayıp evlerini terk etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çankaya ilçesindeki Çamlıtepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Serdar Sokak üzerindeki bir apartmanın yaklaşık 5 metre yüksekliğinde ve 20 metre uzunluğundaki istinat duvarı çöktü. Çöken duvar, bir alt sokaktaki apartmanın yan cephesine çarptı. Apartmandaki bazı evlerde maddi hasar meydana gelirken, apartman sakinleri kendilerini dışarıya attı. Olayın şokunu atlatan vatandaşlar, apartmanın yan tarafına baktıklarında istinat duvarının çöktüğünü fark etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Olayda kimse yaralanmazken, bazı apartman sakinleri eşyalarını toplayıp yakınlarının evine gitti.

Apartman sakini üniversite öğrencisi Muhammed Yasin Topçu, odasında bilgisayarla uğraştığı sırada bir ses duyduğunu ve patlama meydana geldiğini sandığını belirterek, "Direk kendimi odadan attım. Evin koridorunda arkadaşımla karşılaştım. Direk 'çık, çık ev çökecek' dedim. Bir geldik istinat duvarı yıkılmış. İstinat duvarını gördükten sonra bir müddet bekledik ve polisi aradık. UMKE, itfaiye geldi. Onlar geldikten sonra üstümüzü giyindik. Gereken eşyaları aldık. Şimdi haber bekliyoruz, ne zaman girin derseniz o zaman gireceğiz" dedi.

"Arkadaş, 'kaç, kaç ev üzerimize yıkıldı' diye bağırıp çağırıyordu"

Aziz Yekta Sümer, arkadaşlarıyla evde oturdukları sırada ses duyduklarını ifade ederek, "Arkadaş, 'kaç, kaç ev üzerimize yıkıldı' diye bağırıp çağırıyordu. Bir baktık istinat duvarı çökmüş. Telefon ve cüzdanımızı alıp kendimizi dışarıya attık. Bayağı çukur oluşmuştu. İstinat duvarı üst katın evinin içine girmişti" diye konuştu.

"Evsiz kaldık"

Daha sonra tekrardan eve girdiklerini ve çanta hazırladıklarını dile getiren Sümer, "Bu hafta sınav dönemimiz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evsiz kaldık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bir başka apartman sakini Mehmet Gökmen ise bir yakınının haber vermesi üzerine evine geldiğini ve bazı evlerde zarar meydana geldiğini gördüğünü söyledi. Evlerine giremediklerini belirten Gökmen, akşam oğlunun evinde kalacaklarını belirtti.