Başkent'te “6 Milyon Tek Yürek” kampanyası 20 milyon TL'yi geçti

Ülke sınırlarını aşan kampanya ile toplanan tutarın 1 ayda 20 milyon TL'yi geçtiği açıklandı.

Büyükşehir Belediyesinin “ankaratekyurek.com” adresi üzerinden yapılan bağışlarla ihtiyaç sahiplerinin su faturası borçları büyük ölçüde ödenirken, nakit yardımından iftar paketine kadar birçok iyilik de dalga dalga yayıldı. İyilik yarışında yeni bir rekor kırılan “6 Milyon Tek Yürek” kampanyasında bir ayda Su Ver ile 52 bin 839 adet su faturası ödenerek 2 milyon 334 bin 357 TL, Bilet Ver ile 2 bin 464 adet Ankarakart'a yükleme yapılarak 147 bin 956 TL, El Ver ile 18 bin 557 adet nakit yardım ile 5 milyon 860 bin 975 TL, İftar Ver ile 212 bin 241 sipariş verilerek 5 milyon 306 bin 125 TL, Afiyet Ver ile 33 bin 404 yardım kolisi siparişi ile 6 milyon 526 bin 200 TL olmak üzere yapılan toplam yardım tutarı 20 milyon TL'yi geçti.