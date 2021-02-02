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Başkent'te açık araziye, atık kimyasal madde bırakanlar yakalandı

Ankara Valiliği, Yenimahalle ilçesinde açık araziye, atık kimyasal madde bırakılması ile ilgili jandarma ekiplerinin iki şahsın yakalanarak idari para cezası verildiğini açıkladı.


Valilikten yapılan açıklamada, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi yeni yerleşim bölgesinde açık araziye, atık kimyasal madde bırakıldığının tespit edilmesi üzerine konuyla ilgili İl Jandarma ekiplerince yapılan araştırma ve takip sonucu, bölgeye kimyasal atık madde bırakan iki araç, sürücüsü ile birlikte tespit edildiği belirtildi. Şahısların 400 litrelik 8 adet "kimyasal atık" dolu tankı kamyondan boşalttıkları sırada suçüstü yakalandığı kaydedildi. Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nca şahıslar hakkında "TCK 181, Çevrenin Kasten Kirletilmesi" suçundan yasal işlem başlatıldığı kaydedilerek Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından her iki şahsa ayrı ayrı 402.385 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.


Ayrıca şahıslara Jandarma trafik denetleme ekiplerince sürücü belgesiz araç kullanmak, çekme belgeli aracı trafikte kullanmak ve araç muayenesini yaptırmamak suçlarından toplam 10 bin 85 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

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