Başkent'te Adnan Oktar örgütüne 10 milyon dolarlık fosil kaçakçılığı operasyonu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Adnan Oktar'a yakınlığıyla bilinen ve suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen şahsın evinde değeri 10 milyon doların üzerinde olan 879 fosil ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar örgütünün maddi varlığını sürdürebilmek için piyasaya kaçak yollarla getirilmiş fosilleri süreceği şeklinde istihbari bilgiler üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek suçlarından cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar'a yakınlığıyla bilinen ve suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen şahsın Pursaklar ilçesindeki evine operasyon düzenlendi. Uzun süren takip sonucu örgüte ait ikamete yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon dolar olan ve 150-200 milyon yıl önceki tarihsel dönemlere ait 879 adet bitki ve hayvan fosili ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosili ele geçirildi. Cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın ele geçirilen fosillerin bazılarını kendi kanalında çıktığı programlarda gösterdiği de tespit edildi. Operasyonda örgüt üyeliğinden cezaevinde tutuklu bulunan O.B.Y. ve ikamet sahibi H.K'ye adli işlem yapıldı. Fosillerin ise MTA Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.