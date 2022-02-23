Başkent'te "Afet Farkındalık Eğitim Programları" başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğal afetlere karşı vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Doğal afetler konusunda bilinç düzeyini artırmak için harekete geçen Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Afet Teknolojileri İzleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü, kentin tüm paydaşlarına yönelik geniş kapsamlı eğitim programları hazırladı. “Mahalle Bazlı Afet Farkındalık Eğitimi Programı” ile “Apartman Görevlileri Afet Farkındalık Eğitimi Programı” ile başlayacak eğitimler hakkında detaylı bilgiye www.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.

İlk aşamada düzenlenecek Mahalle Bazlı Afet Farkındalık Eğitimi, Ankara merkezli mevcut Mahalle Bazlı Kent Konseyi ile bileşenlerine verilecek. Afet temel eğitimleri ile ilk temas noktaları oluşturularak ön bilgi alımının sağlanması ve farkındalığın oluşturulmasının amaçlandığı eğitimler sayesinde her gönüllünün bir görev tanımı olacak ve böylece afetlere doğru şekilde ve daha hızlı müdahale edilebilecek. Afet ve acil durumlara müdahale etmede yaşanan zorluklara karşı doğru ekipman ve kapsamlı bir iletişim ağı oluşturularak müdahale edilmesi de sağlanacak. Eğitim programı ile her gönüllü afet durumunda ne yapacağı konusunda daha da bilinçlenirken, yapılacak iş bölümüyle de duruma hızlı müdahale edebilir hale gelecek.

Eğitim programlarının ikinci aşamasında ise apartman görevlileriyle yapılan görüşmeler ve saha çalışmaları sonucunda elde edilen veriler ışığında apartman görevlileri de afet ve acil durumlara müdahale süreçlerine dahil edilecek. Konut-Sen Sendikası'na bağlı olan Ankara genelindeki apartman görevlilerine ‘Afet Eğitim Yılı' kapsamında verilecek farkındalık afet temel eğitimleri ile ilk temas noktaları oluşturulacak. Acil durumlara gönüllülerin doğru zamanda doğru ekipmanla müdahale etmeleri sağlanacak. Afet durumunda olayın meydana geldiği binalarda apartman görevlilerinin bu konuda eğitimli ve bilinçli olması, ileriye dönük planlamaların bina sakinleri ya da site yönetimiyle birlikte yapılması da öngörülüyor.