Başkent'te afet gönüllüleri için hatıra ormanı kurulacak

Bilim Ağacı Vakfı (BAV) ve Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) ile iş birliği protokolü imzalayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ağaçlandırma etkinlikleri başta olmak üzere özellikle gençlere yönelik doğa ve afet farkındalık eğitimleri verecek. Protokol çerçevesinde ayrıca Afet Gönüllüleri Hatıra Ormanı kurulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bilim Ağacı Vakfı Başkanı Mustafa Atilla ve Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara'nın imzaladığı protokolle Ankara'da kuşaklar boyu aktarılabilecek, sürdürülebilir ve ekolojik bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Hayata geçirilecek projeyle Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki baraj havzaları ile kent çevresindeki kuşaklama, erozyon önleme ağaçlandırma alanlarında yürütülen çalışmalar çerçevesinde ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin belirleyeceği yerlerde TOD'un projelendirme ve teknik desteği ile hatıra ormanları kurulacak. Ankara'nın merkez noktalarında, Ankara kent sakinlerinin afet bilincinin artırılması ve doğa temalı parklarda bu bilincin deneyimlenmesi amacıyla ayrıca çeşitli dinlenme alanları kurulacak. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından BAV bursiyerlerine ve bu bursa başvuran Ankara'daki üniversite öğrencilerine doğa ve afet farkındalık eğitimleri verilecek.

“Afetlere hazırlıklı olmalıyız”

Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Başkan Yavaş, afetlere hazırlıklı olunmasını gerektiğini belirterek, “Afetle ilgili konuda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Yeni itfaiyecilerimizi aldık. Gönüllü eğitimlerini gerçekleştirdik, sayılarını artırmak istiyoruz. Muhtemel bir yangın ya da İstanbul depremi gibi büyük afetlere hazırlıklı olmak istiyoruz. İklim krizi nedeniyle hiç olmayacak afetler yaşayabiliyoruz, inşallah yaşamayız” dedi.

Başkan Yavaş'a verdiği destekler için teşekkür eden Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, “Sivil toplum kuruluşları ne kadar güçlü olursa kurumsal yapı ve iş birliği de o kadar güçlü oluyor, duyarlı yapı ve toplum yapısına dönüşebiliyor. Toplum iklim değişikliği ve etkilerini kavrayabilmiş değil. Yapılan iş birliği bu nedenle çok önemli” diye konuştu.

Bağış kabul etmeyen bir vakıf olduklarını belirten Bilim Ağacı Vakfı Başkanı Mustafa Atilla ise şunları söyledi:

“Seçkin bireylere burs veriyoruz. Afet kaçınılmaz bir son ve afet anında Türkiye'yi yönlendirecek bireylerin seçkin, zeki bireyler olması lazım ki zararı minimuma indirelim. Bilimi, sanatı ve çevre bilincini de bir bütün olarak görüyoruz. Vakıf olarak yaklaşık 4-5 bin adet ve 4-5 metre uzunluğunda ladin ağaçlarımız var. Bunun tamamını size bağışlıyoruz.”