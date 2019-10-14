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Başkent'te akıl almaz kaza

Başkent’te çocukların oynadığı iddia edilen otomobil, freninin boşalması sonucu duvarda asılı kaldı.

Başkent'te çocukların oynadığı iddia edilen otomobil, freninin boşalması sonucu duvarda asılı kaldı.


Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi Amasya Beyannamesi Caddesi'nde bulunan Ayış Sitesi'nde 06 BPG 050 plakalı otomobil, iddiaya göre çocukların oynaması sonucu freni boşalarak geri geri gitti. Otomobil duvarda asılı kalarak durdu. Otomobilin asılı kaldığını gören vatandaşlar, altına kalas dayayarak düşmesini engelledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından araç asılı kaldığı yerden kurtarıldı.

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