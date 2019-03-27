Başkent'te akıllı sayaç dönemi başlıyor

Türkiye'de ilk kez başkent'te uygulanmaya başlanan Akıllı Sayaç Sistemi ile aboneler artık anlık su tüketimi, endeks bilgisi, su kaçağı ve sayaç sıcaklığını 7/24 Radyofrekans verici (RF), GSM hattı ve online olarak, ister evden ister işten isterse yurt dışından takip edebilecek.

Daha güvenli ve sistemli bir uygulama ile aboneler, sayaç verilerinin uzaktan takibi için oluşturulan web tabanlı bilgi sisteminde yapılacak çalışmalardan sonra “Online İşlemler” menüsünden ayrıntılı bilgi alabilecek. Akıllı Sayaçlar Merkezi sistem üzerinden çalışacak ve sayaçların vanası uzaktan kontrol edilebilme özelliği sayesinde sahaya personelin gitmesine gerek kalmadan açma ve kapama işlemlerini yapabilecek.

Pilot bölge çalışmaları

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından pilot bölge olarak seçilen Yenimahalle Batıkent'te belirlenen bazı apartman sitelerinde, yaklaşık 200 aboneye Akıllı Sayaç takıldı.

Kısa bir süre içinde Altındağ'da belirlenen bin aboneye daha akıllı sayaç takılacağını belirten ASKİ Yazılım Geliştirme ve Uygulama Şube Müdürü Mehmet Kazmazoğlu, mekanik sayaçları Akıllı Sayaçlarla değiştirerek, merkezi izleme sistemi üzerinden takip altına alacaklarını söyledi.

Su kaçakları ve yüksek faturalara son

Çalışma düzeneği olarak, mekanik sayaçlardan büyük ölçüde farklı ölçüm sistemine sahip olan Akıllı Sayaç, elektronik devrelerden oluşan yüksek ölçüm hassasiyetine de sahip. Manyetik alanlardan etkilenmeyen mekanizma, farklı çevre koşullarına dayanıklı gövdeye sahip malzemelerden oluşuyor. Akıllı şehirler kapsamında geliştirdikleri akıllı sayaç uygulamasının başladığı Paris, Barselona, Valencia, Amsterdam gibi Avrupa'nın bazı şehirlerinden sonra, bu sisteme Ankara'nın da geçtiğini açıklayan Kazmazoğlu, şunları kaydetti:

"Akıllı su sayaçlarının Türkiye içinde başka örneği yok. Suyun akıllı yönetimi konusunda pilot bölge olarak seçtiğimiz Yenimahalle'de bir sitede bu çalışmayı test ettik. Çalışma sonunda hedeflediğimiz başarıya ulaşırsak Ankara'nın tamamında, 4 yıl içinde sayaç takılmasını tamamlamayı düşünüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da Ulusal Akıllı Kentler Eylem Planı çerçevesinde yıldan yıla eski sayaçları değiştirmeyi planlıyoruz. Mekanik sayaçların hassasiyeti ile ilgili de sorunlar yaşıyoruz. Sayaçlarda kış mevsiminde donma ve patlamalar yaşanıyor bu sayede bunun da önüne geçmiş olacağız.”

Akıllı sayaçların yararları şöyle;

Daha hassas ve gelişmiş bir cihaz olduğu için daha güvenilir ölçümler yapılmasını sağlayacak.

Uzaktan okuma ile sayaç okuma personelinin sahaya inmesine gerek kalmayacak.

Tüketim bilgileri, istenilen zamanda alınarak sayacın kontrol sıklığı arttırılabilecek bu sayede sayaç kaynaklı tüketim verisi hataları azaltılacak.

Sayaca müdahale riski azalacak ve kaçak su kullanımının önüne geçilecek.

İnsan kaynaklı hatalı okuma problemi ortadan kalkacak, aboneler sistemdeki tüketim bilgilerini anlık kontrol edebilecek, sisteme güven artacak.

Sayaçlarda bulunan, RF ve GSM modülleri sayesinde sayaç ile abone etkileşimi kurulabilecek. Özellikle, kışın sayaçta meydana gelen donma ve patlama durumlarını önlemek için sıcaklığın sıfıra yaklaştığı koşullarda sayaçtan aboneye donma uyarısı içeren SMS gönderilecek ve abonenin önlem alması sağlanacak.

Uzaktan kontrol ile abonelik işlemleri sonlandırıldığında, sayaçların sökülmesi yerine, merkezden otomatik olarak kapatılması sağlanacak ve yeni abonelik işlemlerinde ortaya çıkan, tekrar sayaç takılma süresi ortadan kaldırılmış olacak.