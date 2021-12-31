Başkentte akü çetesi çökertildi

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, Ankara'nın Yenimahalle, Sincan, Keçiören ve Altındağ ilçelerinde otolardan akü çalan çete çökertildi.

Yapılan ayrı ayrı çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin çeşitli ilçelerden toplamda 20 otodan akü çaldığı yapılan çalışmalarda tespit edildi. Şüphelilerin motorla ve binek araçla gece geç saatlerinde aküleri çaldığı anlaşıldı.

Yapılan sorgularda çalınan aküler temin edilerek sahiplerine teslim edildi. Şüpheli şahıslardan ikisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.