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Başkent'te alacak-verecek kavgası kanlı bitti

Ankara’da alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Ankara'da alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.


Olay, saat 12.00 sıralarında Altındağ ilçesindeki Sakarya Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf K. ile Ufuk B., alacak-verecek meselesi nedeniyle Öksüzler Sokak'ta tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Tansiyonun iyice yükseldiği kavgada silahına sarılan Ufuk B., Yusuf K.'ya ateş etmeye başladı. Kasığından yaralanan Yusuf K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Ufuk B.'yi olayda kullanılan silahla birlikte yakaladı.

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