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Başkent'te alacak verecek kavgasında kan döküldü

Başkent’in en merkezi noktalarından GMK Bulvarı’nda alacak verece kavgası sonucu bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Başkent'in en merkezi noktalarından GMK Bulvarı'nda alacak verece kavgası sonucu bir kişi silahla vurularak yaralandı.


Alınan bilgiye göre, GMK Bulvarı Maltepe Köprüsü altında meydana gelen olayda iki kişi arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırası4nda A.T.A. isimli bir kişi E.D.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. E.D. pompalı tüfekten çıkan mermilerle yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Zanlı A.T.A. polisin çalışması sonucunda kısa sürede yakalandı. Yaralı E.D. ise olay yerinde sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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