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Başkent'te alev alan büfe kül oldu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan büfe kül oldu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan büfe kül oldu.


Olay, saat 04.00 sularında Ankara'nın Altındağ ilçesi Ziraat Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Dışkapı metro istasyonunun bitişiğinde bulunan büfede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büfeyi saran alevleri gören bekçi ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye erleri, büfenin kepenklerini kesmek zorunda kaldı. İtfaiye erleri, uzun uğraşlar sonucu kesilen kepenklerin arasından alevlere müdahale edebildi. Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, büfe kullanılamaz hale geldi. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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