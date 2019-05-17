Başkentte alevler geceyi aydınlattı

Ankara'nın Siteler Bölgesi'ndeki bir iş yerinin çatısı yandı.

Olay, Altındağ ilçesi Siteler Bölgesi'ndeki Karpuzlu-1 Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş merkezinin çatısı, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına 3 arazöz ve 2 tanker ile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş merkezinde hasar oluştu.