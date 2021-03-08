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Başkentte alışveriş merkezine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' standı açıldı

Ankara’da bir alışveriş merkezine ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi ve ’Uyuma’ aplikasyonu stantları açıldı.

Ankara'da bir alışveriş merkezine 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ve 'Uyuma' aplikasyonu stantları açıldı.


Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mamak ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine Narkonokta standı kurdu. 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ve 'Uyuma' mobil uygulama tanıtımı yapılan etkinlikte, yaklaşık 250 anne ve anne adayı ile görüşüldü.

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