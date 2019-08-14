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Başkentte alkollü sürücü kaza yaptı: 5 yaralı

Başkentte sürücüsü alkollü olduğu öğrenilen bir otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.



Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesi Erdem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50. Yıl Parkı mevkisinden Cebeci istikametine giden 06 DR 9668 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarpıp takla attı. Otomobilin takla atması sonucu içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri 2 kişiyi olay yerinde tedavi ederken diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



"Otomobildeki herkes alkollüydü"


Alınan bilgiye göre, kaza yapan 06 DR 9668 plakalı otomobilin içinde bulunan B.K., H.M., E.A., H.E. ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin alkollü olduğu öğrenildi.

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