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Başkent'te alkollü sürücü korkuluklara çıktı

Ankara’nın Çankaya İlçesinde alkollü sürücü, otomobiliyle Kocatepe Camii’nin önünde bulunan kültür merkezinin demir korkuluklarına çıktı.

Ankara'nın Çankaya İlçesinde alkollü sürücü, otomobiliyle Kocatepe Camii'nin önünde bulunan kültür merkezinin demir korkuluklarına çıktı.


Olay, gece yarısı sularında Ankara'nın Çankaya İlçesi Kültür Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz olan şahıs, 06 DC 404 plakalı otomobiliyle Kocatepe Camii bitişiğinde bulunan kültür merkezinin demir korkuluklarının üzerine çıktı. Otomobilin ön kısmının havada kaldığı kazada, sürücü ve yanında bulunan yolcuyu, içinde bulundukları otomobilden kültür merkezinin güvenlik görevlileri çıkardı.


Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin yaptığı kontrollerde kimliği belirsiz sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Ayakta güçlükle duran şahıs, kültür merkezinin güvenlik görevlilerinin şikayetçi olması üzerine karakola götürüldü.


“Alkollü araç kullanmaktan bir sene altı ay ceza verdiler”


Alkollü sürücü, olay yerine gelen polislere, ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el koyulduğunu ve bir sene altı ay ceza yediğini söyledi.


“Bayan, ben yanımdaki arkadaşı tanımıyorum dedi”


Olayı gören güvenlik görevlisi, “Biz içeride oturuyorduk. Bir anda aracın gelerek 2 dubaya zarar verdiğini gördük. Aracın içerisinde iki kişi vardı biri bayan biri erkek. İkisini de araçtan indirdik. Mazot kaçırdığı için araç patlar diye önlemimizi aldık. Bayan durmadı. Ben yanımdaki arkadaşı tanımıyorum dedi ve taksiye binip gitti” dedi.

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