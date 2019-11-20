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Başkentte alkollü sürücü kuryeye çarptı

Ankara’da karşı şeride geçen alkollü sürücünün çarptığı kurye ağır yaraladı.

Ankara'da karşı şeride geçen alkollü sürücünün çarptığı kurye ağır yaraladı.


Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi General Tevfik Sağlam Caddesi'nde alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç karşı şeride geçti. Aracı son anda fark eden motosikletli kurye Efe Uysal, duramayarak otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak savrulan Efe Uysal ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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