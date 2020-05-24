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Başkent'te alkollü sürücü polis uygulama noktasına aracıyla daldı: 5'i polis 7 yaralı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde alkollü sürücü, polis uygulama noktasına daldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde alkollü sürücü, polis uygulama noktasına daldı. Kazada, 5'i polis 7 kişi yaralandı.


Kaza, saat 21.00'de Yenimahalle ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı AOÇ köprülü kavşağına 100 metre kala meydana geldi. Şehir merkezinden Batıkent istikametine doğru ilerleyen Abdulkerim G. kontrolündeki 06 DN 3291 plakalı hafif ticari araç, polis ekiplerinin bulunduğu kontrol noktasına hızla girdi. Önce uygulama noktasında bekleyen Ahmet A.'nın kullandığı 15 KE 918 plakalı araca çarpan hafif ticari araç, daha sonra ise Mehmet Ali G.'nin kullandığı 06 MHA 91 plakalı otomobile çarptı.


Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, uygulama noktasında bulunan 5 polis memuru ve bir mahalle bekçisini ezerek yaraladı. Kazada, 15 KE 918 plakalı otomobilin sürücüsü uzman çavuş Ahmet A. da yaralanırken, olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.


Sağlık personelinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan uygulama noktasına hızla girerek beklemekte olan 2 otomobile çarpan 06 DN 3291 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Abdukerim G.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüyü gözaltına alan polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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