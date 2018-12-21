Başkent'te alkollü ve ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı

Ankara'da alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Keçiören ilçesinde sabaha karşı yaşanan kazada, Fatih Caddesi üzerinden Kalaba istikametinde seyir halinde olan Ali D. idaresindeki 06 REU 37 plakalı otomobil,Fatih Köprüsü üzerinde aynı yönde ilerleyen Yavuz A.'nın kullandığı 10 ADD 899 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza nedeniyle her iki araçta da ağır hasar oluşurken, 10 ADD 899 plakalı otomobilin yolcuları Hakan D. ile Vezir S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesini kaza yerinde yapan sağlık ekipleri, kazazedeleri daha sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ehliyetini gösteremedi, 1.47 promil alkollü çıktı

Kaza sonrası ehliyetini beyan edemeyen 06 REU 37 plakalı otomobilin sürücüsü Ali D.'nin, ehliyetine daha önceden el konulduğu belirtildi. Polis ekiplerince yapılan alkol testinde şahsın 1.47 promil alkollü çıktığı aktarıldı. Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan yolda, araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hurda yığınına dönen araçlar, daha sonra çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.