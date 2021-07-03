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Başkent'te ambalaj imalathanesinde patlama: 2 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir ambalaj imalathanesinde meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir ambalaj imalathanesinde meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Altındağ ilçesi Uluğbey Mahallesi Taştop Sokak'ta bulunan bir ambalaj atölyesinde tüp patlaması meydana geldi. Patlamada işyerinde büyük çaplı hasar meydana gelirken, 2 işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin çalışmaları sürüyor.

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